Cumhurbaşkanı Erdoğan, karne alan öğrencileri tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Bugün karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi ve kıymetli ailelerini canıgönülden tebrik ediyorum. Her bir evladımızı gözlerinden öpüyor, aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli bir yaz tatili diliyorum.