Cumhurbaşkanı Erdoğan, karne alan öğrencileri tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
Bugün karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi ve kıymetli ailelerini canıgönülden tebrik ediyorum. Her bir evladımızı gözlerinden öpüyor, aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli bir yaz tatili diliyorum.
Bugün karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi ve kıymetli ailelerini canıgönülden tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 20, 2025
Her bir evladımızı gözlerinden öpüyor, aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli bir yaz tatili diliyorum. pic.twitter.com/FDJOVlD9EK