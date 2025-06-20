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Cumhurbaşkanı Erdoğan, karne alan öğrencileri tebrik etti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Karne#Tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karne alan öğrencileri tebrik etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 12:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda karne heyecanı yaşayan öğrencileri kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Bugün karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi ve kıymetli ailelerini canıgönülden tebrik ediyorum. Her bir evladımızı gözlerinden öpüyor, aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli bir yaz tatili diliyorum.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Karne#Tebrik

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