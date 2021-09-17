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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi asla lekelemeyelim

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Cuma Namazı#Mersin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi asla lekelemeyelim

Mersin’deki programına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre önce yapımı tamamlanan ve hizmete giren Halkkent Emir Sultan Camii’nin açılışını yaptı.

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İlk olarak camide cemaatle birlikte cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonunda cemaate seslenerek, “Siz değerli kardeşlerimden istirhamım şu olacak; Emir Sultan Camii’de elhamdülillah bir olalım, beraber olalım, diri olalım. Kardeşliğimizi asla lekelemeyelim. Kardeşliğimize gölge asla düşürmeyelim. Bölmek isteyenlere fırsat vermeyelim. Ne kadar bu noktada bir olup, beraber olursak Rabb'im gücümüzü o kadar artıracaktır. Bu vesileyle ben de tüm geçmişlerimize ve şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi asla lekelemeyelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne doğru yola çıktı.

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