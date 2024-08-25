Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi asla bozamayacaklar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Şehitlerimizi minnetle anıyorum. Bu toprakların evladı kardeşim Zeki Ergezen’i de rahmetle yad ediyorum. Ecdadın konakladığı zamanı doğru okuduğu Ahlat iman ve medeniyet köprüsüdür. Anadolu’daki tarihimizde pergelin sabit noktası olmuş iftihar duyduğumuz şehirdir. Bin yıldır bu topraklarda tüten ocak milletimizin ocağıdır. Ahlat Malazgirt’le birlikte fetih ve medeniyet rüzgarı estirmiştir.

Ahlat başkentler doğuran şehirler anası bir şehirdir. 8 bin 200 ecdat mezarı ile kim olduğumuzu hatırlatır. Ahlat’ı kökleri ile buluşturmak yeniden cazibe merkezi haline getirmek için çok çalıştık. Ahlat küllerinden yeniden doğdu. Gençlerimiz buraya geliyor kökleri ile tanışıyor. Kabine toplantısı ve açılış töreni ile verdiğimiz önemi gösteriyoruz.

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'SENARYOLARI YIRTIP ATARAK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ'

Bin yıl önce gönüllerde edinilen yer bu vatanın sigortası, yıkılmaz gök kubbesi oldu. Dayanışma tohumları öylesine büyüdü ki kardeşlik hukukunu yıkamadılar. Etnik köken üzerinden bizi bölmek istediler, bölücü terör örgütü ile nefret duvarı örmek istediler, Allah’ın yardımı ile hepsinin üstesinden geldik. 85 milyon olarak birbirimize sımsıkı kilitlendik. Senaryoları yırtıp atarak yolumuza devam ediyoruz. Bu toprakların emanetçisi değil asıl sahibiyiz.



Her karışında şehit yatan Anadolu, öz yurdumuzdur. Buradaki varlığımızı hazmedemeyenleri, ham hayaller peşinde koşanları bekleyen büyük bir bozgundur

85 milyon biriz, tek yüreğiz. Biriz, beraberiz, kardeşiz. Hep birlikte Türkiye'yiz.