MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan, Karakoç ve Zarifoğlu’nu andı
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karakoç ve Zarifoğlu’nu andı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 07.06.2021 - 20:14 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karakoç ve Zarifoğlu’nu andı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karakoç ve Zarifoğlu’nu andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nu, vefatlarının yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Edebiyatımızın eşsiz şahsiyetleri, büyük sevdaların, büyük davaların şairleri Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi