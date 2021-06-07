Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karakoç ve Zarifoğlu’nu andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nu, vefatlarının yıl dönümünde andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Edebiyatımızın eşsiz şahsiyetleri, büyük sevdaların, büyük davaların şairleri Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" dedi.
Edebiyatımızın eşsiz şahsiyetleri, büyük sevdaların, büyük davaların şairleri #AbdurrahimKarakoç ve #CahitZarifoğlu’nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/46EHeLZrZJ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 7, 2021
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