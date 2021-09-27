Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ Savaşı şehitlerini andı

ANKARA, (DHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2'nci Karabağ Savaşı'nın yıl dönümü nedeniyle Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı.
Erdoğan, mesajında, "Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü’nde tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.
Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü’nde tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2021
Qarabağ Azərbaycandır 🇦🇿🇹🇷 pic.twitter.com/U6E8SGi1IJ