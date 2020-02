Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapıları açtık bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde İstanbul Milletvekilleriyle Buluşma Programı'na katılarak konuşma yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında sınır kapılarının açılması ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı:



Suriye’de 30 km derinliğinde bir güvenli bölgeyi oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Dün sayın Putin’e de Trump’a da söyledim ve diğerlerine de. Bize verilen söz neydi? “YPG’yi PYD’yi bunlar bu bölgeden çıkaracaklardı. Ne Rusya verdiği sözü tutabildi ne Amerika; çıkaramadılar. PYD YPG buralarda yine terör estiriyorlar. Bunları her iki liderle de paylaştım. Kalkıp şunu diyemiyorlar. “Hayır çıkardık” diyemiyorlar. Ama biz yazılı sözleşmeyle onlardan bunun sözünü aldık, altında imzaları var. ve bu sözleri yerine getiremediler. Ve şimdi kalkıp bize yok şöyle yok böyle diyorlar. Biz gereğini yapıyoruz ama onlar gereğini yapamıyorlar. Ve teröristler her fırsatta saldırıyor veya sızmaya çalışıyorlar. İdlib’de de mutabakatlara uymadı. Rejim yüz bin defa ateşkesi bozduğu halde bunu asla gündeme getiremeyenler, kendi topraklarını savunan muhalifleri gerekçe gösteriyor. Masum insanlar öldürülürken seslerini çıkarmayanlar, bizim huzuru koruma çalışmalarımıza ateşle karşılık veriyorlar. Bunu sadece seyretmekle kalıp üzüntü beyanlarında bulunanlar samimi değildir. Terör örgütlerine binlerce TIR silah, mühimmat, araç gereç yardımını yapanlar; rejim çok ciddi manada silah mühimmat füze her şeyi yine bu ülkelerden alırken, kimse Türkiye’ye ne bu konuda bir destek veriyor ne de bu mültecilerle ilgili bize destek veriyor.

Ne dedik aylar önce “Böyle giderse kapıları açmak zorunda kalacağız” İnanmadılar. Biz dün ne yaptık? Kapıları açtık, bu sabah itibariyle 18 bin oldu. Bugün herhalde 25 bin 30 bini bulabilir. Biz bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız ve bu devam edecek. Neden? AB sözünde durması lazım. Sözünü tutması lazım. Biz bu kadar mülteciyi bakmak, onları beslemek durumunda değiliz. Eğer dürüstseniz, samimiyseniz o zaman siz de buradan bir paylaşımda bulunacaksınız. Bulunmadığınız takdirde biz bu kapıları açarız.