Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanun dışına çıkana hesap soruyoruz

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AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi:

-YOL HARİTASI KAMPTA: “Son 1 yılımıza damga vuran seçimler dolayısıyla geleneksel istişare kamplarımızı yapamamıştık. İstişare toplantımızı önümüzdeki haftalarda gerçekleştiriyoruz. Milletvekillerimizle 7-8 Haziran tarihlerinde, belediye başkanlarımızla da 1-2 Temmuz’da bir araya geleceğiz. Önümüzdeki döneme dair yol haritamızın da şekilleneceği bu toplantıların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kongremizle ilgili takvimi de yakında ilan edeceğiz.

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Fotoğraflar: Selahattin SÖNMEZ / ANKARA

-YORULANLAR DİNLENMEYE: Her kongre sürecini kadrolarımız arasındaki bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Yorulan, motivasyonunu yitiren arkadaşlarımız varsa, hatası, kusuru, yanlışı olanlar varsa kardeşlik hukukumuzu koruyarak onları dinlenmeye alacağız. Yeni, heyecanlı, dinamik arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz.

-MECLİS TATİLE GİRMEDEN: Gerek hayat pahalılığı ve fırsatçılık, gerekse son dönemde sıkça basında yer alan öğretmenlerimize yönelik şiddetle mücadelede yasal zeminin güçlendirilmesine ihtiyaç duyuyoruz. Meclis tatile girmeden yasal düzenlemeleri çıkarmamız gerekiyor.

-YENİ ANAYASA: Yeni ve sivil anayasa iradesinin günlük siyasetin geçici tartışmalarına kurban edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Aceleye getirmeden ama çok da fazla uzatmadan istişari temasları bitirip somut adımlar atılmasında fayda görüyorum. Biz sonuna kadar yapıcı ve uzlaşmacı tutumumuzu koruyacağız.

-DİMDİK AYAKTAYIZ: Son 21 yılda çetin mücadeleler sonucu gerilettiğimiz bürokratik vesayetin tekrar nüksetmesine fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Son dönemde gündeme gelen her hadiseyi en ince detayına kadar takip ediyoruz. Kanunun dışına çıkan, hatası, kastı veya marazı olan kim varsa hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyoruz. Ülke ve millete karşı vazifesini yapmamanın hiçbir bahanesi olmaz. Son 22 yılda AK Parti ile ilgili de hükümetlerimizle ilgili de bize karamsar, kötümser senaryolar yazanlar oldu, süre biçenler oldu, gazete manşetlerinden ömür biçenler oldu, bu iş bitti deyip yolunu değiştirenler oldu, bu davaya ihanet edenler oldu, korkanlar, ürkenler, hırslarına yenilenler oldu. Onlar şimdi yoklar, esameleri okunmuyor, unutulup gittiler. Ama Allah’a hamdolsun biz buradayız, dimdik, sapasağlam ayaktayız. Dava burada ve inşallah yarın da burada olacak. Mevlam ömür, milletimiz de yetki verdikçe burada olmaya devam edeceğiz.”

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KUKLAYI DA KUKLACIYI DA BİLİYORUZ

-“Önceki hafta CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i kabul ettik. Görüşme sonrasında da ifade ettiğim gibi, Türkiye’de siyasetin bir yumuşamaya ihtiyacı var ve biz bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız. Biz hiçbir zaman kutuplaşmanın, gerilimin, kamplaşmanın tarafı olmadık, olmayacağız. İstiyoruz ki muhalefet yıkıcı, kırıcı değil yapıcı olsun. Siyaseti yüksek gerilim hattına hapsetmek isteyenler her zaman olacaktır. FETÖ’ye diyet borcunu ödemek için Yenikapı ruhunu baltalayanlar görüyoruz ki boş durmuyor. Siyasetteki tüm sermayesi köken, meşrep, inanç üzerinden insanları ayırmak olanların nereye varmaya çalıştığının idrakindeyiz. Kuklayı da kuklacıyı da oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz. Ne kadar çirkinleşirse çirkinleşsinler biz o tuzağa düşmeyeceğiz.

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CUMHUR İTTİFAKI’NDA GEDİK AÇTIRMAYIZ

Tabii siyasette yumuşama iklimini karakışa çevirmeye çalışanlar olduğunu, Cumhur İttifakı surlarında gedik açmak isteyenler olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Daha önce de bu tarz teşebbüslerle karşılaştık. Allah’a hamdolsun hepsinden güçlenerek çıktık. İnşallah yine aynısı olacak, fitne ve nifak odaklarına göz açtırmayacağız. Cumhur İttifakı daha da güçlenerek, saflarını sıklaştırarak, dayanışmasını artırarak yoluna devam edecek.”

MİLLETİN MESAJINI YANLIŞ OKUYANLA YOLLARI AYIRIRIZ

-“14 Mayıs seçimlerinde aziz milletimiz iktidar olma yetkisini bizlere tevdi etmiş, 10 ay sonrasında 31 Mart yerel seçimlerinde ise bizlere bir ikazda bulunmuştur. 31 Mart seçimleri bir güven oylaması değildir. Bu ikisini birbirinden ayırmak durumundayız. Elbette 31 Mart’ta milletin verdiği mesajı duymazdan gelecek değiliz. Biz o mesajı aldık gereğini de yapmaya başladık. Ancak milletin AK Parti’den ya da Cumhur İttifakı’ndan desteğini çektiğini zannedenler fena halde yanılırlar. Bu noktada, içimizde, kadrolarımızda eğer yanlış değerlendirmeler yapanlar, milletin mesajını yanlış okuyanlar varsa atalete veya tembelliğe tevessül edenler olursa onlarla hiç tereddüt etmeden yollarımızı ayırırız.”

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CHP’YE İADE-İ ZİYARET YAKINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi’ni ne zaman ziyaret edeceğinin sorulması üzerine, “Yakın zamanda iade-i ziyaret yapacağım” cevabını verdi.

YARGITAY BAŞSAVCILIĞINA ŞENTÜRK SEÇİLDİ

- YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk seçildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan karar Resmi Gazete’de yer aldı. Yargıtay Genel Başkanlığı seçimlerine de katılan Şentürk, sonuçsuz kalan 35’inci turun ardından adaylıktan çekilerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına adaylığını açıklamıştı.

MUHSİN ŞENTÜRK KİMDİR

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1968’de Ankara’da doğan Şentürk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başladı. Şentürk sırasıyla Kars Susuz, Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tetkik hâkimliği ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. Muhsin Şentürk, evli ve iki çocuk babası. (ANKARA)