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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanları yerde kalmadı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Baş Sağlığı#Şehit
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanları yerde kalmadı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü yaşanan hain saldırı ve şehit edilen askerler için baş sağlığı mesajı yayınladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi: “Irak’ın kuzeyinde hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmamış, hesabı misli ile sorulmuştur. 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Son terörist bertaraf edilene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Irak’ın ya da Suriye’nin kuzeyinde terör yapılanmasına müsaade etmeyeceğiz. Eli kanlı caniler ve örgüte destek verenler teröre yer olmadığını er yada geç anlayacak. Rabbim kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin.”

Dün gerçekleşen hain saldırı sonucu şehit olan 6 Mehmetçik için de sosyal medyadan bir açıklama yayınlayan Erdoğan özetle şunları paylaştı: “Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Terörü kaynağında kurutma stratejimizi uygulamayı son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Allah kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin.”

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Baş Sağlığı#Şehit

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