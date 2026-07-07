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NATO Liderler Zirvesi: CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan peÅŸ peÅŸe kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip ErdoÄŸan#NATO Liderler Zirvesi#Ankara
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 11:24

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, NATO Liderler Zirvesi kapsamÄ±nda Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Kanada BaÅŸbakanÄ± Mark Carney ve Finlandiya CumhurbaÅŸkanÄ±Â Alexander Stubb ile bir araya geldi.

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BaÅŸkent tarihi bir programa ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. DÃ¼zenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne Ã§ok sayÄ±da Ã¼lke katÄ±lÄ±m gerÃ§ekleÅŸtiriyor.

NATO Liderler Zirvesi: CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸandan peÅŸ peÅŸe kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme

KANADA BAÅžBAKANI'NI KABUL ETTÄ°

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CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayip ErdoÄŸan, program iÃ§in Ankara'da bulunan liderler ile diplomatik temaslarda bulunuyor. ErdoÄŸan'Ä±n Kanada BaÅŸbakanÄ± Mark Carneyâ€™i kabul etti.Â CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bu kapsamda Kanada BaÅŸbakanÄ± Carney ile basÄ±na kapalÄ± bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi.

NATO Liderler Zirvesi: CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸandan peÅŸ peÅŸe kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme

Kabulde, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hakan Fidan, Hazine ve Maliye BakanÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Burhanettin Duran ile CumhurbaÅŸkanÄ± GÃ¼venlik ve DÄ±ÅŸ Politika BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§ da yer aldÄ±.

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NATO Liderler Zirvesi: CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸandan peÅŸ peÅŸe kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme

FÄ°NLANDÄ°YA LÄ°DERÄ° Ä°LE BÄ°R ARAYA GELDÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bu kapsamda Finlandiya CumhurbaÅŸkanÄ± Stubb ile basÄ±na kapalÄ± bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi.

NATO Liderler Zirvesi: CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸandan peÅŸ peÅŸe kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hakan Fidan, Hazine ve Maliye BakanÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Burhanettin Duran ile CumhurbaÅŸkanÄ± GÃ¼venlik ve DÄ±ÅŸ Politika BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§ da yer aldÄ±.

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NATO Liderler Zirvesi: CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸandan peÅŸ peÅŸe kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme

Gözden KaçmasÄ±nNATO Zirvesi | DÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ankarada Dev zirveden dakika dakika tÃ¼m geliÅŸmeler...NATO Zirvesi | DünyanÄ±n gözü Ankara'da! Dev zirveden dakika dakika tüm geliÅŸmeler...Haberi görüntüle
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#Recep Tayyip ErdoÄŸan#NATO Liderler Zirvesi#Ankara

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