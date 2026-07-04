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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kanada#NATO
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2026 19:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye-Kanada ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımların süreceğini belirtirken, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin müttefikler arasındaki iş birliğini güçlendirmesini temenni etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Kanada arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret, güvenlik, savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri bir üst düzeye yükseltmek için çalıştıklarını, bu amaçla atılan adımları sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin müttefikler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vesile olmasını temenni ettiğini belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin 1 Temmuz Kanada Günü'nü de tebrik etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kanada#NATO

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