Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Kanada arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, özellikle enerji, savunma sanayii ve hava ulaştırması alanlarında önemli iş birliği potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye’nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı. Kanada ile birçok uluslararası konuda benzer görüşlerin paylaşıldığını dile getirdi.

CARNEY’E NATO VE COP31 DAVETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney’i Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi ile COP31 Zirvesi’ne davet etti. Erdoğan ayrıca, 2026 yılı sona ermeden Carney’i resmi ziyaret kapsamında Türkiye’de ağırlamak istediklerini ifade etti.