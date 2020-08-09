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DHA
Haber Giriş: 09.08.2020 - 23:11,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Üniversitesindeki programın ardından, özel bir hastanede tedavi gören merhum ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğlu Halil Erdoğan'ı (62) ziyaret etti.

Halil Erdoğan'ın geçen 6 Ağustos günü kalp krizi geçirdiği ve yakınları tarafından özel hastaneye kaldırıldığı anjiyo yapıldıktan sonra ise kalbinin 5 damarına stent takıldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastane ziyaretinin ardından Kocaeli'den ayrıldı.

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