Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş’ta... 155 bininci yuvamızı teslim ettik

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta düzenlenen “Yeniden Güçlü Anadolu” 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni’ne katıldı. Konuşmasına Kahramanmaraşlıları selamlayarak başlayan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

‘EDELERİMİZ’ PES ETMEDİ

“Siz bize nasıl destek olduysanız biz de sizin için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Allah’ın izniyle Maraş’a ve Maraşlı kardeşlerimize mahcup olmayacağız. Bu kadim şehir, sadece toprağının bereketiyle değil milletimizin sarsılmaz iradesiyle her dönemde koca bir kale, Anadolu’nun sağlam direği oldu. Deprem sonrası karşılaştığı büyük zorluklarda dahi başını yere eğmedi. Edelerimiz ‘Asrın felaketi’ni yaşamalarına rağmen asla vazgeçmedi, asla pes etmedi, umutsuzluğa kapılmadı. El ele vererek hayata yeniden sarıldınız. Kardeşliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediniz.

Haberin Devamı

ELİMİZİ HİÇ ÇEKMEDİK

‘Dağlar ne kadar yüksek ise yol onun üstünden geçer’ inancıyla şehrimizi eskisinden daha güzel, daha dayanıklı ve modern hale getirmenin gayretindeyiz. Yıkımın büyüklüğü karşısında asla yılgınlığa kapılmadan asrın inşasını başlattık. O günden bugüne dek bir an olsun elimizi deprem bölgesinden çekmedik. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay Hatay’daki törenimizde 130 bininci yuvamızın anahtarını hak sahiplerimize teslim etmiştik. Şimdi de Kahramanmaraş’ımızda 155 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin heyecanını ve sevincini yaşıyoruz. Hatay’ımızda 5 bin 900, Malatya’mızda 2 bin 313, Adıyaman’ımızda 6 bin 912, Gaziantep’imizde 257, Diyarbakır’ımızda 674, Adana’mızda 668, Şanlıurfa’mızda 2 bin 929, Elazığ’ımızda bin1407 ve Kahramanmaraş’ımızda 3 bin 499 olmak üzere toplamda 24 bin 559 yuvamızı daha hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. 2024 sonuna kadar 39 bin 136’sı Maraş’ta olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm afetzede kardeşlerimize teslim edilecek. Gelecek yıl Kahramanmaraş’ta 63 bin 300 konut ve 5 bin 846 işyeri olmak üzere 68 bin 876 konut ve işyerinin teslimatı yapılacak. Deprem bölgemizin tamamında ise 452 bin 983 bağımsız bölümü inşa etmiş olacağız.”

Haberin Devamı

ŞEHİR HASTANESİ VE STADYUM YAPILACAK

- Erdoğan, Kahramanmaraş’a şehir hastanesi ve stadyum yapılacağını açıkladı: “1000 yataklı şehir hastanesinin proje çalışmalarını tamamladık. 2025 Ocak itibariyle yapım ihalesi sürecini başlatacağız. Kahramanmaraş’ımıza 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumumuzun merkezinde olduğu bir spor kompleksi de inşa edeceğiz.”

Erdoğan, Kahramanmaraş’ta depremzede ailelere konutlarının anahtarlarını teslim etti. Ardından partisinin İl Kongresi’nde konuştu.

CHP’Yİ ELEŞTİRDİ: DEPREM TURİSTLİĞİ DIŞINDA NE YAPTINIZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP’ye şu sözlerle tepki gösterdi: “Ana Muhalafet Genel Başkanı’nın bize sataşmasına ne demeli? Hükümetimizi insafsızca eleştirmenin kime ne faydası var. Özel çıkmış, ‘Deprem konutları 10 yılda bitmez’ diyor. Buradan kendisine soruyorum; siyaset boş atıp dolu tutmasını beklemek midir? Güneşe, yağmura, fırtınaya aldırmadan afet konutlarını bitirmek için çalışan kurumlarımızın emeğini, gayretini hiçe saymak sana ne kazandıracak? 6 Şubat’tan beri deprem turistliği dışında ne yaptınız? Hangi işi bitirdiniz? Hangi icraatınız oldu? Hangi yaraya merhem oldunuz? Bölücü terör örgütüne iltisakı sebebiyle görevden el çektirilen bir şahsın kapısında 24 saat nöbet tutmak dışında hangi icraatınız oldu?

Haberin Devamı

ELİNİZDEN TUTAN MI VAR

Eski Genel Başkanı’nız 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde millete bedava konut sözü veriyor, meydanlarda ahkâm kesiyordu. Madem bedava konut verebiliyorsunuz belediyeler aracılığıyla yapsanız ya. Elinizi tutan mı var? Bunlar para balyalarını dizme dışında taş üstüne taş koyamazlar. Tek bildikleri algı ve reklam yapmak. Buradan CHP Genel Başkanı Sayın Özel’e diyorum ki Ankara’da siyasetçilik oynamak yerine gel eser ve hizmet siyaseti nasıl yapılırmış, Kahramanmaraş’ta gör. Bizi kendinizle de karıştırmayın. Çünkü biz söz verince unutan değil, gecesini gündüzüne katıp gerçekleştiren bir hükümetiz.”

Haberin Devamı

KADROLAR DEĞİŞİR SEVDAMIZ DEĞİŞMEZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 8. Olağan İl Kongresi’nde partililere seslendi:

YEREL SEÇİMLERDE MİLLET ‘AYAR VERDİ’: “AK Parti, milletin kurduğu, milletin istikamet verdiği, milletin iktidara getirdiği, maruz kaldığı her badirede milletin dağ gibi arkasında durduğu, milletin demokrasi, hak, özgürlük, eser ve hizmet siyasetine meftun olduğu, yalpaladığında da tabiri caizse milletin ‘ayar verdiği’ bir partidir. Açık yüreklilikle söylemek gerekirse, yerel seçimlerin sonuçlarını, işte böyle bir “ayar verme” olarak görüyoruz.

Millet, sandık yoluyla mesajlarını çok net biçimde bizlere iletmiştir. Biz de sandıktan çıkan mesajları öpüp başımızın üstüne koyduk. Eksiklerimizi tamamlayacak, hatalarımızı düzeltecek, vizyonumuzu güçlendirecek çalışmaların hazırlıklarını yapıyoruz.

Haberin Devamı

JAKOBENLERE HADLERİNİ BİLDİRDİK: Partimizde kadrolar değişir, aşkımız, millete hizmet sevdamız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, devletimize, vatanımıza, bayrağımıza olan bağlılığımız değişmez. Her kim, bu millete tepeden bakıyorsa, inancıyla, örtüsüyle, adetiyle, kıyafetiyle, konuşmasıyla insanlarımızı küçümsüyorsa, bizden değildir. Her kim, bu milleti kökeni üzerinden, hayat tarzı üzerinden bölüyorsa, insanlarımızı kutuplaştırıyorsa, aynı şekilde bizden değildir. Şunu tüm teşkilatımızın bilmesini istiyorum: Bizim hayatımız, köksüz taklitçilerle, devleti ve milleti kene gibi sömüren asalaklarla mücadeleyle geçti. Bizim hayatımız, kendini milletten ve milli iradeden üstün gören kibir kulelerini yere sermekle geçti. Bizim hayatımız, halka rağmen halkçılık yapan jakobenlere hadlerini bildirmekle geçti. Son nefesimize kadar da bu duruşumuzu bozmayacağız.”

İÇERİDE VE DIŞARIDA TERÖR SIFIRLANACAK

Artık herkes biliyor ki Türkiye birilerinin deneme tahtası, gerginlik hattı, istikrarsızlık üretme alanı değildir. Türkiye artık, ‘Hadi çocuklar günü geldi’ deyince harekete geçirilen kuklalarla darbe yapılacak, siyaseti, ekonomisi dizayn edilecek bir ülke değildir. Türk, Kürt, Zaza, Arap, Sünni, Alevi fark etmeksizin, 85 milyon hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, bu ülkenin eşit vatandaşlarıyız. Vatanımız, toprağımız bir, bayrağımız, marşımız bir, devletimiz bir, mazimiz bir, istikbalimiz bir, kaderimiz bir. Biz birlikte Türkiye’yiz. Yarınlara da inşallah birlikte yürüyeceğiz. Terörün olmadığı bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. Evlatlarımıza içeride ve dışarıda terörün sıfırlandığı bir ülke teslim etmekte kararlayız. Türkiye’nin gelecek vizyonuna ayak bağı terör prangasını parçalayıp atmak istiyoruz. Bölgemizdeki kritik gelişmeler, iç siyasetimiz bunun için elverişlidir.

BAKAN KURUM: 2025 SONUNDA EVİNE GİRMEYEN KALMAYACAK

- Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şunları söyledi: “2025’in sonuna girdiğimizde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak. Nasıl ki daha önceki afetlerde ‘Yapamazsınız’ dediniz, biz yaptık, yine yapacağız. Elazığ’da, Malatya’da, sizin 25 yıldır yönettiğiniz o güzel İzmir’imizde, çivi çakmadığınız İzmir’de konutları nasıl bitirdiysek Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde illerimizde, ilçelerimizde 22 yıldır nasıl hizmet ettiysek bu konutları da verdiğimiz sözler çerçevesinde yine bitireceğiz.”