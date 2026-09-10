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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın belediye başkanlarını kabul etti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kadın Belediye Başkanları#AK Parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın belediye başkanlarını kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 15:19

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın belediye başkanlarını kabul etti.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını kabul etti.

AK Parti Kongre Merkezindeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de aralarında bulunduğu 18 il ve ilçe belediye başkanı da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın belediye başkanlarını kabul etti


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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kadın Belediye Başkanları#AK Parti

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