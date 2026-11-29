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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADEM'in yöneticileri ve çalışanları için gerçekleştirdiği buluşmaya katıldı. KADEM Yönetim Kurulu üyeleriyle sohbet ederek vakfın çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, katılımcılara hitap etti, yönetim kurulu üyeleri ve vakfın çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

Vakfın sosyal medya hesabından buluşmaya dair yapılan paylaşımda, "Gururumuzu aynı sofrada paylaştık. 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvemizin ve 6 yıldızla taçlandırdığımız EFQM mükemmellik ödülümüzün sevincini, KADEM ailemizle bir araya geldiğimiz özel bir buluşmada yaşadık. Kutlamamızı teşrif ederek sevincimize ortak olan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bu özel buluşmayı organize eden Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a gönülden teşekkür ediyoruz. Varlığınız, kadınların hayatına değer katmak için inançla sürdürdüğümüz çalışmalarımızda bizlere güç ve cesaret verdi." ifadeleri kullanıldı.

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Bu gururda, fikriyle yol açan, emeğiyle iz bırakan, gönlüyle yanlarında olan herkesten bir pay bulunduğu belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yol arkadaşlarımıza, gönüllülerimize ve büyük bir özveriyle çalışan KADEM ekibimize yürekten teşekkür ediyoruz. Nice güzel başarılara, hep birlikte."

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 Türkiye Mükemmellik Ödülleri Töreni'nde almaya hak kazandığımız EFQM 6 Yıldız Belgesi ve 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin ardından, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, KADEM ekibimizle bir araya geldi. Tüm süreçlerde büyük bir özveriyle çalışan ekiplerimize ben de bir kez daha teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.