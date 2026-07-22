Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Harris'i kabul etti

AA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 19:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cake Not Hate (Nefret Etme, Kek Yap)" kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i, kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı kampanyayla tanınan Joshua Harris'i, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.