×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Harris'i kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Joshua Harris#Nefret Etme Kek Yap
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cake Not Hate kampanyasıyla tanınan Harrisi kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 19:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cake Not Hate (Nefret Etme, Kek Yap)" kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i, kabul etti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı kampanyayla tanınan Joshua Harris'i, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Joshua Harris#Nefret Etme Kek Yap

BAKMADAN GEÇME!