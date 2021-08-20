Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'ndeki Motegi'yi kabulü basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, JAPON MEVKİDAŞI MOTEGİ İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi’yi ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Stratejik ortağımız Japonya’yla ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası konuları ele aldık." ifadeleri yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmede, iki bakanın himayesinde “Yerel Yönetimler Çevre Geliştirme Projesi” anlaşması imzalandı.
Anlaşmayı Hazine ve Maliye Bakanlığından Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Serhat Köksal ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki imzaladı.