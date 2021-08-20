MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi'yi kabul etti
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi'yi kabul etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 20.08.2021 - 14:52 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi'yi kabul etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'ndeki Motegi'yi kabulü basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Motegiyi kabul etti
DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, JAPON MEVKİDAŞI MOTEGİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi’yi ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Stratejik ortağımız Japonya’yla ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası konuları ele aldık." ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmede, iki bakanın himayesinde “Yerel Yönetimler Çevre Geliştirme Projesi” anlaşması imzalandı.

Anlaşmayı Hazine ve Maliye Bakanlığından Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Serhat Köksal ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki imzaladı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi