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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Takaiçi ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Japonya Başbakanı Takaiçi#Türkiye-Japonya İlişkileri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Takaiçi ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 13:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Japonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

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İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye dair yapılan açıklama şu şekilde: 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Japonya ilişkilerini, başta savunma sanayii, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Takaiçi ile görüştü

Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak, İran ile ABD arasındaki çatışmaların çözümünün tek yolunun, müzakereler olduğunu, kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğimizi ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Takaiçi ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kumamoto’da geçtiğimiz ay meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Japonya Başbakanı Takaiçi’ye bir kez daha taziye dileklerini iletti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Japonya Başbakanı Takaiçi#Türkiye-Japonya İlişkileri

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