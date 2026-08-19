Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Takaiçi ile görüştü

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İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye dair yapılan açıklama şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Japonya ilişkilerini, başta savunma sanayii, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak, İran ile ABD arasındaki çatışmaların çözümünün tek yolunun, müzakereler olduğunu, kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğimizi ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kumamoto’da geçtiğimiz ay meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Japonya Başbakanı Takaiçi’ye bir kez daha taziye dileklerini iletti.