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Cumhurbaşkanı Erdoğan, jandarmaların yeni yılını kutladı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yeni Yıl#Jandarma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, jandarmaların yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Dağı Üs Bölgesi’nde görev yapan jandarmaları ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşerek jandarmaların yeni yılını kutladı.

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Bakan Soylu, Irak sınırına sıfır noktasında bulunan Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Modüler Güvenlikli Üs Bölgesinde görevli jandarmaları ziyaret etti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda konuşan Soylu, Türkiye’nin en modern üs bölgesi olan Cudi Dağı Üs Bölgesi’nin bir hafta önce tamamlandığını belirterek, "Burayı görmenizi isterim" dedi.

Telefon konuşmasında jandarmalara hitap eden Erdoğan, "Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te, Bestler’de çok büyük harikalar meydana getirdiniz. Terörle mücadelede bu millet için hakikaten nelerin yapılabileceğini ortaya koydunuz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerle olan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Jandarmalarımız, Mehmetçiklerimiz. Sizleri 2021’i bitirip 2022’ye geçerken İstanbul’dan en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gerek komuta kademesi gerekse jandarmalarımızı, Mehmetlerimizi gözlerinden öpüyorum. Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te, Bestler’de çok büyük harikalar meydana getirdiniz. Terörle mücadelede bu millet için hakikaten nelerin yapılabileceğini ortaya koydunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Bilin ki bu millet yarın bir tarih yazılacaksa sizi yazacak. Ben de sizlerle iftihar ediyorum."

’GİRİLMEZ DENİLER YERLERE GİRDİNİZ’

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Terörle mücadelede alınan neticelerin gurur kaynağı olduğuna ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022’nin daha güçlü inşa edileceğini söyledi. Erdoğan, "Sizleri Allah’a emanet ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Girilmez denilen yerlere girdiniz, oralarda güzel üsleri kurdunuz. Bundan sonra bugün bakanımla yaptığınız bu yılbaşı değerlendirmesini Rabbim lütfeder bir de sizlerle beraber yaparız" diye konuştu.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yeni Yıl#Jandarma

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