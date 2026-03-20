Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan jandarma personelinin bayramını kutladı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2026 18:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile telefon görüşmesi sırasında hitap ettiği Van Gürpınar Jandarma Komando Tabur Komutanlığındaki jandarma personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Çiftçi ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Van'ın Gürpınar ilçesindeki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na ziyarette bulundu.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çiftçi ile yaptığı telefon görüşmesinde jandarma personeline hitap etti.

Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Rabb'im nice Ramazan Bayramlarına bizleri sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde kavuştursun diyorum. Şu anda biz de Rize'de, Rize Teşkilatımızla bir aradayız, beraberiz. Sizin de birliğinize, beraberliğinize aynı şekilde dua ediyoruz. Bugün aynı zamanda Yaşar Güler paşamla beraber yine askerimizi, kahraman ordumuzu selamladık, onlarla birlikte olduk. Şimdi de sizinle birlikteyiz, beraberiz. Rabb'im bir, beraber ve kardeş olarak nice ramazan bayramlarına kavuşmayı bizlere nasip etsin diyorum. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum."

Haberin Devamı

Bakan Çiftçi de görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramını tebrik etti.

 

BAKMADAN GEÇME!