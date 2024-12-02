×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jakov Milatoviç'i resmi törenle karşıladı

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Jakov Milatoviç#Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jakov Milatoviçi resmi törenle karşıladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 17:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i resmi törenle karşıladı.

Haberin Devamı

Milatoviç'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milatoviç'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Milatoviç'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. 

Milatoviç, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" sözleriyle selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jakov Milatoviçi resmi törenle karşıladı

Erdoğan ve Milatoviç, merdivenlerde Türkiye ve Karadağ bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Haberin Devamı

ORTAK BASIN BASIN TOPLANTISI SONRASI YEMEK VERİLECEK

İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Milatoviç, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, Milatoviç onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jakov Milatoviçi resmi törenle karşıladı

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Recep Tayyip Erdoğan#Jakov Milatoviç#Ankara

BAKMADAN GEÇME!