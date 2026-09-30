Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay arasındaki görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşti.

TUGAY: SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA İZMİR’İMİZE GÖSTERDİKLERİ İLGİDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Tugay, "Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildik. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir’imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir’imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.