Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya’da... Roma’da 11 anlaşma

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin davetiyle Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi’ne katılmak üzere dün İtalya’nın başkenti Roma’daydı. Meloni tarafından Villa Pamphili Konutu’nda resmi törenle karşılanan Erdoğan, İtalya Başbakanı’nın yanı sıra İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile de bir araya geldi. Türkiye ve İtalya arasında ticaret, sanayi yatırımları, uzay, kültür, spor, sosyal hizmetler, arşiv, ulaştırma ve savunma sanayisi alanında 11 anlaşma imzalandı.



SAVUNMA SANAYİSİNDE İŞBİRLİĞİMİZ GÜÇLENECEK



Erdoğan ve Meloni ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Avrupa’nın istikrarı ve transatlantik istikrarı gibi önemli meselelerde İtalya ile aramızda önemli bir uyum bulunuyor. Sayın Meloni’nin birçok konuya cesur ve kararlı yaklaşımının olduğunu görüyorum. İtalya dış ticaretimizde ilk beş ülke arasında. Son 22 yılda bin 500’den fazla İtalyan firma 5 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi. Türk firmaları da son zamanlarda savunma sanayisi, havacılık, beyaz eşya, cam üretimi gibi alanlarda İtalya’da önemli yatırımlara imza atarak iki ülkenin ortaklık ruhuna önemli katkıda bulunuyor. Bu gelişmeler doğrultusunda yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik. Bu yıl içinde Türkiye’de düzenleyeceğimiz Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi 3’üncü Dönem Toplantısı’yla bugün aldığımız kararların takibini de yapacağız. İtalya ile savunma sanayi alanında önemli ilerleme kaydeden işbirliğimizi yeni ortaklıklar ve projelerle güçlendirmeye devam edeceğiz. Ortak coğrafyamız olan Akdeniz’de hem ülkelerimize hem de bölgeye fayda sağlayacak enerji projeleri konusunda da birlikte çalışmaya hazırız. Düzensiz göç alanındaki işbirliğini önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Görüşmelerimizde ayrıca kültür, eğitim, spor ve vize gibi konuları ele aldık. Dostluğumuzun bir göstergesi olarak 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağız.

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Gözden Kaçmasın Baykar ve Leonardo arasında imzalar atıldı Haberi görüntüle

SURİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE YOĞUNLAŞTIK



Ülkemizin Avrupa ve Akdeniz’in istikrar ve güvenliğine katkılarını en iyi bilen ve bu doğrultuda AB üyelik sürecimize başından beri desteğini esirgemeyen İtalya’nın bu yaklaşımını sürdüreceğine inanıyorum. Ukrayna’daki son gelişmelere de değindik. Ukrayna’nın toprak bütünlüğe ve egemenliğine olan güçlü desteğimizi vurguladık. Karadeniz’in güvenliğinin özellikle sağlanmasında asli aktör olarak Türkiye, çözüme dönük çabalara katkı sağamaya devam edecek. İsrail’in insanlık dışı uygulamalarına sahne olan Gazze önemli gündem maddelerimiz arasında yer aldı. İki aydan bu yana insani yardımların girişine dahi izin verilmeyen Gazze’deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir. Libya’nın istikrarı ve refahının muhafazası için uzun vadeli, sürdürülebilir çözümler üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Suriye’nin yeniden inşası, kurumlarının güçlendirilmesi ve toprak bütünlüğünün muhafazasına yoğunlaşmış durumdayız. Bu amaç doğrultusunda İtalya’nın oynadığı yapıcı role ve inşa sürecinde ortaklığımıza değindik.”



Öte yandan, BAYKAR ile Dünya’nın sayılı savunma şirketlerinden Leonardo arasında imzalanan stratejik işbirliği anlaşması da ziyaret kapsamında gerçekleştirilen törenle teati edildi.





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