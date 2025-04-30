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Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya’da... Roma’da 11 anlaşma

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Meloni#ROMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya’da... Roma’da 11 anlaşma
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü Roma ziyaretinde 11 işbirliği anlaşması imzalandı. Yeni ticaret hacmi hedefinin 40 milyar dolar olarak belirlendiğini duyuran Erdoğan, “İtalya ile savunma sanayisi alanında işbirliğimizi yeni ortaklıklar ve projelerle güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin davetiyle Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi’ne katılmak üzere dün İtalya’nın başkenti Roma’daydı. Meloni tarafından Villa Pamphili Konutu’nda resmi törenle karşılanan Erdoğan, İtalya Başbakanı’nın yanı sıra İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile de bir araya geldi. Türkiye ve İtalya arasında ticaret, sanayi yatırımları, uzay, kültür, spor, sosyal hizmetler, arşiv, ulaştırma ve savunma sanayisi alanında 11 anlaşma imzalandı.

SAVUNMA SANAYİSİNDE İŞBİRLİĞİMİZ GÜÇLENECEK 

Erdoğan ve Meloni ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Avrupa’nın istikrarı ve transatlantik istikrarı gibi önemli meselelerde İtalya ile aramızda önemli bir uyum bulunuyor. Sayın Meloni’nin birçok konuya cesur ve kararlı yaklaşımının olduğunu görüyorum. İtalya dış ticaretimizde ilk beş ülke arasında. Son 22 yılda bin 500’den fazla İtalyan firma 5 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi. Türk firmaları da son zamanlarda savunma sanayisi, havacılık, beyaz eşya, cam üretimi gibi alanlarda İtalya’da önemli yatırımlara imza atarak iki ülkenin ortaklık ruhuna önemli katkıda bulunuyor. Bu gelişmeler doğrultusunda yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik. Bu yıl içinde Türkiye’de düzenleyeceğimiz Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi 3’üncü Dönem Toplantısı’yla bugün aldığımız kararların takibini de yapacağız. İtalya ile savunma sanayi alanında önemli ilerleme kaydeden işbirliğimizi yeni ortaklıklar ve projelerle güçlendirmeye devam edeceğiz. Ortak coğrafyamız olan Akdeniz’de hem ülkelerimize hem de bölgeye fayda sağlayacak enerji projeleri konusunda da birlikte çalışmaya hazırız. Düzensiz göç alanındaki işbirliğini önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Görüşmelerimizde ayrıca kültür, eğitim, spor ve vize gibi konuları ele aldık. Dostluğumuzun bir göstergesi olarak 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağız. 

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SURİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE YOĞUNLAŞTIK

Ülkemizin Avrupa ve Akdeniz’in istikrar ve güvenliğine katkılarını en iyi bilen ve bu doğrultuda AB üyelik sürecimize başından beri desteğini esirgemeyen İtalya’nın bu yaklaşımını sürdüreceğine inanıyorum. Ukrayna’daki son gelişmelere de değindik. Ukrayna’nın toprak bütünlüğe ve egemenliğine olan güçlü desteğimizi vurguladık. Karadeniz’in güvenliğinin özellikle sağlanmasında asli aktör olarak Türkiye, çözüme dönük çabalara katkı sağamaya devam edecek. İsrail’in insanlık dışı uygulamalarına sahne olan Gazze önemli gündem maddelerimiz arasında yer aldı. İki aydan bu yana insani yardımların girişine dahi izin verilmeyen Gazze’deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir. Libya’nın istikrarı ve refahının muhafazası için uzun vadeli, sürdürülebilir çözümler üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Suriye’nin yeniden inşası, kurumlarının güçlendirilmesi ve toprak bütünlüğünün muhafazasına yoğunlaşmış durumdayız. Bu amaç doğrultusunda İtalya’nın oynadığı yapıcı role ve inşa sürecinde ortaklığımıza değindik.”

Öte yandan, BAYKAR ile Dünya’nın sayılı savunma şirketlerinden Leonardo arasında imzalanan stratejik işbirliği anlaşması da ziyaret kapsamında gerçekleştirilen törenle teati edildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya’da... Roma’da 11 anlaşma

MELONİ: ‘DÖRT DÖRTLÜK İLİŞKİLERİMİZ VAR’

İtalya Başbakanı Meloni ortak basın toplantısında şunları söyledi: “2024’te 30 milyar doları aşan dış ticaret hacmi ile rekor kırdık. Türkiye ile dört dörtlük ilişkilerimiz var. Birbirimizi tamamlayan faaliyet ve üretimlerimiz var. 30 milyar dolar ticaret hacmini 5 yıl erken şekilde aştık. Artık yeni hedefimiz 40 milyar dolar. BAYKAR Teknoloji, doğrudan Piaggio’yu aldı. Leonardo ile de İHA gibi alanlarda önemli adımlar atıyorlar. Ama Türkiye ile işbirliğimiz sadece bir alanda değil. Enerjide, doğalgazda stratejik noktadayız. Uzayda da işbirliği arayışındayız, hızlı trende, sporda, arkeolojide de işbirliği yapıyoruz. Avrupa Şampiyonası’nı birlikte gerçekleştireceğiz. Avrupa’da, Akdeniz’de müttefik ülkeleriz. Türkiye, Rus işgalinden bu yana Ukrayna’da arabuluculuk üstlendi. Gazze’de durum daha trajik hale geliyor. Suriye’de demokratik bir geçiş olsun istiyoruz. Ekonomik açıdan da yeniden inşa edilsin, insanlar evlerine gönüllü olarak dönebilsinler istiyoruz. Göç konusunda ortak tedbirler aldık. Türkiye kaynaklı göç akışı sıfıra indi, Sayın Erdoğan’a bu çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz.”

YENİ HEDEF 40 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma ziyareti kapsamında katıldığı Türkiye-İtalya İş Forumu’nda ise özetle şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya’da... Roma’da 11 anlaşma

“Ekonomide daha fazla korumacılığın ve sınırlar içerisine kapanmanın konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu dinamik atmosferi ülkemiz ekonomisi açısından başarıyla yönetmenin hatta fırsata çevirmenin gayretindeyiz. Batı ile Doğu’yu, Kuzey ile Güney’i birbirine bağlayan coğrafi konumumuzun gereği olarak bölgemizde ve dünyada etkili iktisadi ve ticari ortaklıklar kurmaya büyük önem atfediyoruz.

İtalya özelinde baktığımızda tüm küresel sınamalara rağmen ikili ticaretimizin COVID salgınından bu yana sürekli artış eğiliminde olduğunu görüyoruz. Ticaret hacmimiz 2024 yılında 32 milyar doları aştı. Bugün Türkiye’deki İtalyan sermayesi, dolaylı yollardan gelenlerle birlikte 5 milyar dolara, İtalya’daki Türk sermayesi ise son yıllarda önemli atılım göstererek 1 milyar dolara yaklaştı. Bugünkü zirvede Sayın Meloni ile birlikte yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak tespit ettik. İş çevrelerimizin bugünkü görüşmeleri ve kuracakları yeni ortaklıklar kısa sürede yeni ticaret hedefimize ulaşılmasına katkı sağlayacaktır. Tabi karşılıklı yatırımların arttırılması da bir diğer öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Bölgesinde ve dünyada cazibe merkezi haline gelen Türkiye’de mevcut bin 500 İtalyan şirketine ilave daha fazla yatırımcıyı görmek istiyoruz. Bilhassa Avrupa’da güvenlik ve savunma sektöründeki beklenen genişlemeden payımızı almak için ortak çalışmalarımızı arttırmamızın menfaatimize olacağı kanaatindeyiz. İş dünyamızın vize konusunda yaşadıkları güçlüklerin ekonomik ilişkilerimize ket vurduğunu görüyoruz. İtalyan iş çevrelerini AB kurumları nezdinde bu konuyu gündeme getirmelerini iki tarafın da yararına olacağını düşünüyorum.”

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