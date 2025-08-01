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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ve Dibeybe ile görüşecek

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İtalya#Meloni
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 13:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.30'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşecek.

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CNN TÜRK muhabiri Serdar Er, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.30'da Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Ya da iki ayrı görüşme diyebiliriz. Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve akabinde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul edecek.

Masada çok önemli konu başlıkları var. Bölgesel gelişmeler de konuşulacak. Özellikle Libya ve Doğu Akdeniz'deki işbirliklerinin de masada yer alması bekleniyor. 

İkili ilişkileri bölgesel gelişmeler tüm detaylarıyla ele alınacak. Suriye'deki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşı da görüşülecek konular arasında.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İtalya#Meloni

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