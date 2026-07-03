Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, liderler, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini güçlendirmek için çalıştıklarını, ilişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın da önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde müttefikler arasındaki bağın kuvvetlendirilmesini beklediklerini belirtti.

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İTALYA BAŞBAKANLIĞINDAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN PAYLAŞIM

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Zirvesi öncesinde, ortak savunma, İttifakın güney kanadı ve Libya konularını görüştüğü bildirildi. İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Meloni'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ankara’da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

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"İki lider, transatlantik ilişkilerin geliştirilmesine ve NATO içindeki ortak savunmaya olan bağlılıklarını teyit ederek Güney Kanadı'nın önemine vurgu yaptı. Görüşmede, Libya'daki durum, düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadeledeki işbirliği üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu. Son olarak liderler, ikili ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesine yönelik bağlılıklarını yineleyerek, gelecek hafta Ankara'da görüşmek üzere anlaştı."