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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İtalya#Giorgia Meloni
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 21:03

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmak dâhil, her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini, barışın sağlanması için gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu belirtti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İtalya#Giorgia Meloni

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