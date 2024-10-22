Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile İtalya ilişkileri, İsrail'in bölgede gerçekleştirdiği saldırılarla bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya ilişkilerinin her geçen gün biraz daha ileriye taşındığını, ikili ticaret hacminin savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda atılacak kararlı adımlarla artırılabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in tüm uyarılara kulak tıkayarak Orta Doğu'daki ateş çemberini genişlettiğini, İsrail saldırganlığını durdurmak için uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu; İtalya'nın desteğinin, Türkiye'nin BM nezdinde başlattığı İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik girişime güç vereceğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsrail'in, Gazze'nin de içinde yer aldığı Filistin topraklarının yanı sıra Lübnan'a ve BM misyonlarına yönelik saldırılarının da kabul edilemez olduğunu, İtalya'nın İsrail saldırganlığına yönelik tepkisinin Türkiye tarafından yerinde bulunduğunu, Türkiye'nin bölgede barış için gayret göstermeye devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'ye LGBT savunucuları karşısında aile değerlerini ön plana çıkaran aile kavramına destek veren yaklaşımı için teşekkür etti.