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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi’yi resmi törenle karşıladı

#Ankara#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İtalya Başbakanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi’yi resmi törenle karşıladı.

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Draghi'nin bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Draghi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Draghi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Draghi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi’yi resmi törenle karşıladı

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi’yi resmi törenle karşıladı

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Draghi merdivenlerde Türkiye ve İtalya bayrakları önünde poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi’yi resmi törenle karşıladı

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Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Draghi heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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#Ankara#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İtalya Başbakanı

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