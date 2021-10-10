Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşte istihdam, işte huzur

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Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi temel atma ve Adana’da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuşmasında özetle şu mesajları verdi: “Ülkemizde özel sektör eliyle yapılan en büyük yatırımlardan birinin imza ve temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca salgın döneminde inşası tamamlanarak faaliyete geçen 26 fabrikanın toplu açılış törenini yapıyoruz. Temelini atacağımız petrokimya tesisi ve fabrikalar, Türkiye’nin en zor şartlarda dahil nasıl hedeflerine kararlılıkla ilerlediğinin sembolüdür.

YATIRIM YAPAN PİŞMAN OLMAZ

Her zaman söylediğim gibi Türkiye’ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine sağladığı büyük kazançla hep memnuniyet duyar. Ülkemizde ve dünyadaki tüm yatırımcıları, küresel üretim ve lojistik sisteminin yeni baştan kurulduğu şu dönemde, Türkiye’nin sunduğu imkan ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. İstihdamda salgın öncesi dönemin üstüne çıktık. Böylece ülkemiz bu yılın ilk çeyreğinde 7.2, ikinci çeyrekte 21.7 büyüme oranlarıyla yükseliş trendini sürdürdü. Dünya ve Türkiye gerçeklerine gözleri, gönülleri kapalı olanlar kendi kısır gündemlerinin peşinde bir o tarafa bir bu tarafa savrularak, aslında ne kadar sığ ve kifayetsiz olduklarını gösteriyor. Bunlara kalsa ülke olarak araya gideriz, kimse dönüp bakmaz. Bizim istikametimiz her zamanki gibi milletimize dönüktür. Milletimiz bizden yatırım istiyor, işte yatırım. Milletimiz bizden üretim istiyor, işte üretim. Milletimiz bizden istihdam istiyor, işte istihdam. Milletimiz bizden güvenlik ve huzur istiyor. İşte güvenlik, işte huzur. Milletimiz bizden, kendisinin ve ülkesinin dünyada başı dik olmasını istiyor. İşte güçlü ve büyük Türkiye.”

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ÜYE SAYISINDA REKOR KIRDIK

ÇUKUROVA Üniversitesi Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

MUHALEFET GÜNCELLENEMEDİ: “20 yılın muhasebesini yaptığımızda, bir konuda başarısız kaldığımızı görüyorum; tüm çabalarımıza, emeklerimize rağmen ülkemizdeki bu dönüşümden muhalefetin nasiplenmesini sağlayamadık. Türkiye’de statüko değişirken ne yazık ki muhalefet kendini güncellemeyi başaramadı.

VİTESİ YÜKSELTİN: Üye sayısı partimizin 11.5 milyona yaklaşarak tarihimizin en yüksek rakamına ulaştı. Her yıl bir milyon yeni üye hedefiyle milletimizle olan gönül bağını ileri taşımayı hedefliyoruz. Sizlerden vitesi biraz daha yükseltmenizi bekliyorum.

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KAPIMIZ ARDINA KADAR AÇIK: Bize tevazu yakışır. Gurur ve kibir asla. Benim karşımda gurur kitlesi yok, karşımda tevazu kitlesi var. 2023’e giderken bir taraftan yeni yüzlerle kadromuzu güçlendirirken diğer taraftan mevcut arkadaşlarımızla bağlarımızı sağlamlaştıracağız. Bilhassa bir dönem beraber çalıştığımız, davamıza hizmet etmiş ancak teşkilattan ayağı kesilmiş arkadaşlara ulaşıp, varsa kırgınlıkları gidererek, yeniden kadromuza katmanın çabası içinde olacağız.”

İSTİSMAR SİYASETİNİ BİR KEZ DAHA GÖRDÜK

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı’ndaki konuşmasında da özetle şunları söyledi: Öğrencilerimizin barınma sıkıntılarına çözüm olacak kız ve erkek yurtlarımızı da bugün hizmete alıyoruz. 3 bin 320’si kız, 3 bin 326’sı erkek olmak üzere toplam 6 bin 646 öğrenci kapasiteli 4 yurdumuzun tamamı otel konforunda inşa edilmiştir. Türkiye, tıpkı salgın döneminde olduğu gibi korona sonrası dönemi de başarıyla yönetecek kapasiteye, altyapıya, yönetim becerisine ve siyasi iradeye sahiptir. Bizim tek üzüntümüz hayatın doğal akışı içinde yaşanan hadiselerin abartılması, marjinal çevrelerce çarpıtılması, mecrasından çıkartılarak istismar aracı haline dönüştürülmesidir. Bu istismar siyasetini son günlerde öğrencilerin yurt meselesinde bir kez daha gördük. Geçtiğimiz yılın ve bu yılın başvurularının üst üste binmesi sebebiyle oluşan geçici yoğunluk, kadrolu militanlar tarafından istismar edildi. Öğrencilikle hiçbir alakası olmayan bu kişiler, parklarda, sokaklarda poz vererek devletimizin bu alandaki yatırımlarını gölgelemeye çalıştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’in Tarsus ilçesinde inşası devam eden Çukurova Havalimanı’nı havadan inceledi.

1.7 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, polipropilen üretim tesisinin 2024 yılında tamamlanıp, üretime geçmesinin hedeflendiğini söyledi ve şu bilgileri verdi: “Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi’nin inşa edileceği Ceyhan Endüstri Bölgesi’ni 2007 yılında kurduk. Amacımız burada ülkemiz sanayinin en büyük ihtiyaç duyduğu ürünlerden polipropilen üretilmesini sağlamaktı. Bu işi üstlenen firmamız Ceyhan’da 1.7 milyar dolarlık yatırım yapacak. Buradaki üretim inşallah polipropilen ithalatımızın yüzde 20’sini karşılayacak. Böylece ülkemizin cari açığına 250 milyon dolarlık pozitif yönde katkı sağlanacak.”

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ALMANYA’DA FRANSA’DA KUYRUKLAR...

Amerika’nın, İngiltere’nin halini görüyorsunuz değil mi, benzin yok benzin. Almanya’da Fransa’da kuyruklar. Yiyeceklerini bulamıyorlar. Türkiye’de böyle bir sorun yok. Ülkemizi bugüne kadar önüne çıkan her engelden, sorundan, saldırıdan, badireden nasıl kurtardıysak, bugün de aynısını yapacağımızdan kimsenin şüphesi bulunmasın. Varsın ötekiler kendi yalan ve iftira çukurunda debelenip dursunlar. Biz yaparsa yine AK Parti yapar diyerek, işimize bakmayı sürdüreceğiz. Biz Adanalı gibi delikanlı, harbi, çalışkan, dik duruşlu bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.

LEZZET FESTİVALİ’Nİ AÇTI: ALLAH AĞZIMIZIN TADINI BOZMASIN

Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin açılışını da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında şunları söyledi: “Lezzetinin ünü sınırları aşan Adana’nın kebabından yemeden, şalgamından içmeden hayata veda eden, dünya nimetlerinden mahrum gitmiş demektir. Artık yemek dediğimiz olay ekonomik gücü ve turizm potansiyeliyle, karın doyurmanın ötesine geçmiş sektörü ifade ediyor. Gastronomi, şehirlere ve ülkelere dünya çapında değer katan ekonomik ve sosyal faaliyetlere dönüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lezzet Festivali’nde kebap yaptı.

Biz bu konuda Adana başta olmak üzere pek çok markaya, güzelliğe sahibiz. Adana Lezzet Festivali bu bakımdan önemle mutlaka üzerinde durulması, desteklenmesi gereken bir etkinliktir. Bugün kökenine, meşrebine, mezhebine bakmadan 84 milyonun her birine sahip çıkıyoruz. Festivalimizin sıfır atık prensibiyle düzenlenmesini ülkemizin Paris İklim Anlaşması’nı onayladığımız şu günlerde Yeşil kalkınma devrimimizin şimdiden başladığının önemli işareti olarak görüyorum. Allah ağzımızın tadını bozmasın.”