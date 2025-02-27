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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki otoyol şantiyesinde incelemelerde bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Erdoğan#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 17:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesinde incelemelerde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Başakşehir'e geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbuldaki otoyol şantiyesinde incelemelerde bulundu
Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbuldaki otoyol şantiyesinde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında kendisine eşlik edenler ve şantiye çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbuldaki otoyol şantiyesinde incelemelerde bulundu

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#Recep Tayyip Erdoğan#Erdoğan#İstanbul

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