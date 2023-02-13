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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İstanbul#Deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbulda tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 19:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremde yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen depremzedeleri ziyaret etti.

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralanan bazı vatandaşlar İstanbul'daki hastanelere sevk edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaralı depremzedeler ve ailelerini ziyaret etmek üzere saat 17.30 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da eşlik etti. Cumhurbaşkanı, depremzedeleri hasta odalarında ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Erdoğan, yaklaşık 1.5 saat kaldığı hastaneden ayrıldı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İstanbul#Deprem

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