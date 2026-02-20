Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Kayacık ailesinin iftar sofrasına konuk oldu

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Beyoğlu'nda ikamet eden Ali ve Miyase Kayacık çiftini evinde ziyaret etti.

Erdoğan, evin çevresinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Kendisini kapıda karşılayan aile fertleriyle sohbet eden Erdoğan, çiftin büyük oğlu Mustafa'nın hastalığını öğrenmesi üzerine Allah'tan şifa diledi, tedavisinin yakından takip edilmesi talimatını verdi.

Sofra duası eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ailenin küçük oğlu Bilal, "Rabb'im kabul eyle, amin." diyerek karşılık verdi.

Aileyle orucunu açan Erdoğan, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evden ayrılırken kendisini kapının önünde bekleyen ve slogan atarak sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla da sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Erdoğan, burada anne ve babalarının kucağında bulunan iki bebeği sevdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir de eşlik etti.

EMİNE ERDOĞAN'DAN İFTAR SOFRASINA KONUK OLDUKLARI KAYACIK AİLESİNE TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, iftar sofrasına konuk oldukları Kayacık ailesine misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beyoğlu'nda ikamet eden Ali ve Miyase Kayacık çiftinin evinde iftar sofrasına konuk olmalarına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Emine Erdoğan, "Sofralarını ve gönüllerini bize açan kıymetli Kayacık ailesine içten misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Hanelerinden sağlık, huzur ve bereketin eksik olmamasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Paylaşımda ziyaretten fotoğraflara da yer verildi.