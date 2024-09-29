Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul tarih, sanat ve sporun başkenti olacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Değerli genç kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Coşkunuz, heyecanınız için her birinize teşekkür ediyorum. Sizlerle muhteşem bir spor tesisi açılışı için bir aradayız.

Şehrimize bir eseri daha kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Burası sadece bir spor kompleksi değil aynı zamanda İstanbul'un dünya sporunda hak ettiği yere ulaşması için atılan güçlü adımlardan biridir. Basketbol tutkunlarına, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

İSTANBUL KÜLTÜR SANAT, TARİH VE SPORUN BAŞKENTİ OLACAK

Gelişmiş birçok ülke spor şehirlerine stratejik yatırımlar olarak bakmıştır. Spor yatırımlarının o şehirleri nasıl küresel marka haline getirdiğini görüyoruz. İstanbul da bu şehirler arasında yerini alacaktır inşallah. Şu an içinde bulunduğumuz muazzam eserle İstanbul hem tarih, hem kültür sanat hem de sporun başkenti olacak. Türk basketbolu hedeflerine koşar adımlarla gidecektir. Türkiye'yi bir spor merkezi olarak tanıtacağına inanıyorum. Abdi İpekçi Spor Salonu Türk basketbol tarihine silinmez izler bıraktı. Deprem riski vardı, iyice yıpranmış ve beklentileri karşılayamaz hale gelmişti. Süratle harekete geçtik. Türk basketboluna yakışır tesis inşa edelim istedik. Düzenli basketbol oynayan sporsever olarak projenin her aşamasını takip ettim. 3 yıllık çabalarla bugün de projeyi gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Türk basketboluna yetenek kazandırma merkezi inşa ettik aynı zamanda. Göğsümüzü kabartan başarılara imza atacaktır gençlerimiz.

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İÇERİSİNDE BASKETBOL LİSESİ DE VAR

Merkezimiz 10 bin kişilik ana salon, bin kişilik antrenman salonu ve diğer salonları ile göz dolduruyor. Sporculara özel tasarlanan oteli, kamp merkezi ve fitness salonu ile spor merkezinin çok ötesinde imkanlara sahip. Basketbol gelişim merkezi diğer özelliği 8 derslikli basketbol lisesidir. Gençlerimizi bu lisede kapsamlı eğitime tabi tutacağız. Basketbol yıldızı olarak gelişmelerini sağlayacağız. Basketbol müzesi ile ge gençlerimizin ufkunu genişleteceğiz. Burası İstanbul'un marka değerini artıran bir eser oldu.

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Tesisimizin İstanbul'a, Türk basketboluna hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşasında emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum. Çevre Bakanlığı'mıza, Gençlik ve spor bakanlığımıza, TOKİ'ye ve yüklenici firmalara şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Gençlerimizden bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmelerini bekliyorum. Birazdan oynanacak maçta her iki takıma başarılar diliyorum.