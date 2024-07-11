×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Cumhurbaşkanlığı#ABD
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrailin tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 13:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için bulunduğu ABD'de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak" dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği ABD'de 'Newsweek'e özel röportaj verdi. Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

Müttefiklerimizden temel beklentimiz benzer bir terörle mücadele yaklaşımı benimsemeleridir.

NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ihtimali kuşkusuz endişe vericidir. Bu sonuca yol açabilecek her türlü adımdan bilinçli olarak kaçınılmalıdır

Şanghay İşbirliği Örgütünün de NATO'ya alternatif olduğunu düşünmüyoruz. Benzer şekilde BRICS'i de başka herhangi bir yapıya alternatif olarak görmüyoruz

"BÖLGEMİZ SAVAŞ RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA"

İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

"TERÖR DEVLETİ HAYALDİR"

Haberin Devamı

Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur. Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan: Benzer mezalimin yaşanmaması için Srebrenitsayı unutmayacağızCumhurbaşkanı Erdoğan: Benzer mezalimin yaşanmaması için Srebrenitsa'yı unutmayacağızHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Recep Tayyip Erdoğan#Cumhurbaşkanlığı#ABD

BAKMADAN GEÇME!