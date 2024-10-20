Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’e ‘dur’ denilmeli

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Görüşmenin ardından Scholz’la ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Görüşmelerimizin gündeminde Almanya’daki Türk toplumu da tabiatıyla yer aldı. İslam düşmanı ve yabancı karşıtı aşırı sağcı akımlar Avrupa’da yükseliyor. Birçok ülkede iktidar ortağı olacak güce ulaşan akımlar, bilhassa yurtdışında yaşayan kardeşlerimizi de tedirgin ediyor. Alman hükümetinin izlediği birleştirici tutum üzerinde özellikle durduk.

VİZE SERBESTİSİ DİYALOĞU

Almanya’nın kamu güvenliği bakımından da ciddi tehdit teşkil eden PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadelenin önemini ve birlikte terörle mücadele kararlılığına ulaştık. Somut adımlar atılmasına dair beklentimizi Sayın Şansölye’yle bir kez daha paylaştık. Almanya’nın Avrupa Birliği içindeki anahtar rolünden hareketle birlikle ilişkilerimize dair görüş ve beklentilerimizi değerli dostuma aktardım. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği’nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım.

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ALMAN ŞANSÖLYE DOLMABAHÇE’DE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

50 BİN İNSAN ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail’in Gazze’yle işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı soykırım ve Lübnan’daki saldırıları ele aldığımız bir diğer önemli başlıktı. Daha önce de defalarca ifade ettiğimiz üzere acilen kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail üzerindeki gerekli baskının oluşturulması için uluslararası toplum olarak elimizden geleni yapmamız şart. Filistin ve Lübnan’daki katliamlar devam ettikçe, bölgemizin ve ötesinin huzur bulması mümkün değildir. 50 bini aşkın insan şu anda bölgede öldürülmüş vaziyette. Vicdan ve basiret sahibi tüm siyasi aktörlerin artık inisiyatif almasını, İsrail’in saldırgan politikalarına ‘Dur’ demesini bekliyoruz.”

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ERDOĞAN’DAN SCHOLZ’A ‘SOYKIRIM’ YANITI: ‘F-35’LERLE İYİ VURDUNUZ’ MU DİYELİM

- TOPLANTIDA Scholz, gazetecilerin Gazze’deki soykırımla ilgili sorusu üzerine “İsrail kendini savunma hakkına sahip. Biz insani yardım için çaba harcadık Gazze’ye. İkili devlet çözümü ve ateşkes için çaba harcamak durumundayız. Almanya soykırımın olduğuna dair iddiaların arkasında durmuyor. Tabii ki acılar paylaşılıyor. Almanya’nın yasal tutumu ortada. İsrail’e karşı bir sorumluluğumuz var. Bizim sebep olduğumuz acılar nedeniyle” dedi. Erdoğan da aynı soruya,“50 bin insanın öldürülmesi, 100 bine aşkın insanın yaralı halde olması herhalde ‘F-35’lerle iyi vurdunuz, iyi yaptınız’ dedirtmez. Bunlara, siz nereye gidiyorsunuz dedirtir” diye cevap verdi.