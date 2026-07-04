Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail hükümeti savaş bağımlısı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Pakistan Başbakanı Şerif ve heyetini İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu yaşanan kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Şerif'e de ülkesi ve milleti adına taziyelerini ileten Erdoğan, "Bugün yaptığımız görüşmelerde, ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evvela İslamabad Mutabakatı ile sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Son günlerde uluslararası basına yansıyan haberler, müzakere sürecinin hangi zorluklarla yürütüldüğünü ortaya koymaktadır." diye konuştu.

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Bu neticenin alınmasında büyük emeği geçen Şerif'i ve Pakistanlı kardeşlerini tebrik ettiğini söyleyen Erdoğan, "Biz de bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan siyonist katliam kadrosu, özellikle Lübnan'ı ve Suriye'yi rahat bırakmıyor." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail işgal güçleri Gazze'deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor. Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamızı tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor. Türkiye, hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir." dedi.

Böyle bir iklimin tesisi için her türlü gayreti gösterdiklerini aktaran Erdoğan, "Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

"YATIRIMCILARIMIZI PAKİSTAN'DA DAHA FAZLA FAALİYETTE BULUNMAYA TEŞVİK EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'la her alanda dayanışmalarının sürdüğünü belirterek, "Ticari ve yatırım ilişkilerimizin de bu dayanışmaya yaraşır şekilde daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları bugün de ele aldık. Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Özellikle Karaçi'de iş insanlarımız için tesisi öngörülen özel ekonomik bölge konusunda ticaret bakanlıklarımız çalışıyor. Benzer şekilde tercihli ticaret anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi hususunda da görüşmeler sürüyor." diye konuştu.

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Pakistan Başbakanı Şerif'in bugün katıldığı iş forumunun da yatırım ve ticaret noktasında münasebetlerine katkı yapacağına inandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizler de yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. Ekonomik ilişkilerimizin en önemli unsurlarından olan savunma sanayisi alanındaki işbirliğimiz yeni projelerle her geçen gün gelişiyor. Aşama aşama hayata geçirdiğimiz bu projelerin Pakistan'ın gücüne güç katacağına inanıyorum. Pakistan'la enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında işbirliğimizi derinleştirmek istiyoruz. Sayın Başbakanla bugün kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü görüşmelerinin ve ele aldıkları kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti.

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Bugün aldığımız kararlar kağıt üzerinde kalmayacaktır. Bu kararlar, daha fazla ticaret, daha güçlü yatırımlar, daha derin stratejik işbirliği ve her şeyden önce halklarımız için daha iyi bir geleceğe dönüşecektir. Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bu eşsiz ortaklığı daha da güçlendirme konusunda Pakistan’ın sarsılmaz kararlılığını temin ederim. Türkiye'nin başarısı, Pakistan'ın başarısıdır. Pakistan'ın ilerlemesi, Türkiye'nin ilerlemesidir." dedi.

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Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Misafirperverliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Şerif, "Tarihin modernlikle buluştuğu, doğu ve batının zengin kültürlerinin yan yana geliştiği muhteşem İstanbul şehrini ziyaret etmek her zaman büyük bir zevktir." diye konuştu.

Şerif, Yunus Emre'nin "Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim" dizesine atıfta bulunarak, şu değerlendirmede bulundu:

"İki ulus arasındaki ilişkiyi hiçbir söz daha iyi tarif edemez. Pakistan, tıpkı Türkiye'nin her Pakistanlının kalbinde yer bulduğu gibi, her zaman Türk halkının kalbinde bir yuva bulmuştur. Bu eşsiz dostluk, yüzyıllara dayanan ortak tarihimiz, ortak inancımız, karşılıklı fedakarlıklarımız ve sarsılmaz bir kardeşlik duygusu sayesinde şekillenmiştir. İki modern devletimiz kurulmadan çok önce bile, halklarımız tarihin seyrini belirleyen anlarda omuz omuza durmuştur."

Zor zamanlarda iki ülkenin birbirinin yanında durduğunu belirten Şerif, "Bu dayanışma ruhu, Pakistan'ın zorluklarla karşılaştığı her durumda, ister savaş, ister yıkıcı depremler, ister sel felaketleri olsun, olağanüstü bir cömertlikle karşılık buldu, Türk halkı, Pakistan'ın yanında kararlı bir şekilde durdu." dedi.

Şerif, 2010'da Pakistan'daki sel felaketinde Erdoğan'ın bölgeyi ziyaret ettiğini ve eşi Emine Erdoğan'ın bölgede etkilenenlere destek için kolyesini bağışladığını hatırlattı.

Pakistan ve Türkiye'yi "iki kalp tek ruh" şeklinde tanımlayan Şerif, şöyle devam etti:

"Günümüzün liderleri arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yılı aşkın süredir sürdürdüğü cesur ve dinamik liderlik döneminde sergilediği vizyonu, cesareti ve sarsılmaz kararlılığı gösteren çok az kişi vardır. Onun bilge ve sağduyulu liderliği altında Türkiye, ekonomik, teknolojik ve stratejik açıdan olağanüstü bir dönüşüm geçirmiştir."

Şerif, Erdoğan'ın Türkiye'nin ulusal itibarını ve özgüvenini güçlendirmiş, ülkenin bağımsız sesini korumuş ve bölgesel ile küresel meselelerde en etkili ülkelerden biri olarak Türkiye'nin konumunu yücelttiğini vurgulayarak, "Pakistan, onun dostluğuna, bilgeliğine, tutarlı rehberliğine ve desteğine büyük değer vermektedir." dedi.

"TÜRKİYE'NİN BAŞARISI, PAKİSTAN'IN BAŞARISIDIR"

"Türkiye-Pakistan İş Forumu"na katıldığını hatırlatan Şerif, "Bugün tanık olduğum iyimserlik, yenilikçilik ve girişimci iş ruhu, Pakistan ile Türkiye arasındaki ekonomik ortaklığın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkin liderliği altında yeni bir aşamaya girdiğine ve yeni bir sayfa açtığına dair inancımı bir kez daha pekiştirdi." diye konuştu.

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok kapsamlı ve verimli görüşmeler yaptıklarını belirterek, "İkili ticaret, yatırım ve endüstriyel işbirliğindeki artan ivmeden duyduğumuz memnuniyeti dile getirirken ekonomik ortaklığımızın tam potansiyelini ortaya çıkarmak için atılacak somut adımları da gözden geçirdik. İki ülke arasındaki muazzam iyi niyet rezervi, karşılıklı olarak kararlaştırdığımız 5 milyar dolar tutarındaki ikili ticaret hedefine ulaşmamız için bize eşsiz ve ideal bir fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meselesinde Türkiye'nin yanında kararlı bir şekilde durmaya devam edeceğini söyleyen Şerif, "Türkiye'nin Cammu Keşmir halkına ve onların meşru kendi kaderini tayin hakkına gösterdiği ilkeli ve sarsılmaz desteğe yönelik Pakistan'ın derin minnettarlığını bir kez daha ifade ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şerif, Erdoğan'la diyalog, diplomasi ve karşılıklı saygının, anlaşmazlıkları çözmek ve uluslararası barış ile güvenliği korumak için tek sürdürülebilir yol olmaya devam ettiği yönündeki ortak inancı bir kez daha teyit ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin, İslamabad Mutabakat Anlaşması’nın imzalanmasıyla sonuçlanan Pakistan'ın bölgedeki barış çabalarına verdiği güçlü ve sarsılmaz destek için derin ve samimi şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Pakistan ve Türk halkının geleceğinin parlak olduğunu dile getiren Şerif, şunları kaydetti:

"Bugün aldığımız kararlar kağıt üzerinde kalmayacaktır. Bu kararlar, daha fazla ticaret, daha güçlü yatırımlar, daha derin stratejik işbirliği ve her şeyden önce halklarımız için daha iyi bir geleceğe dönüşecektir. Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bu eşsiz ortaklığı daha da güçlendirme konusunda Pakistan’ın sarsılmaz kararlılığını temin ederim. Türkiye'nin başarısı, Pakistan'ın başarısıdır. Pakistan'ın ilerlemesi, Türkiye'nin ilerlemesidir."