Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail attığı imzanın arkasında durmalı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi: “İyi gününde, zor gününde Rize’nin ve Rizelilerin yanında olduk. Geçen ay yaşanan sel felaketinde devletimizin tüm imkânlarını mağdur kardeşlerimiz için seferber ettik. Felaketin izlerinin tamamen silinmesi için çalışmalara devam ediyoruz.

FİLİSTİNLİLERİ SELAMLIYORUM

Gazze’yle ilgili yüreklere su serpen bir haber alındı. Bizim de dahil olduğumuz görüşmelerde ateşkes konusunda Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlandı. Dün (önceki gün) sürecin nasıl geliştiğini, nasıl ilerlediğini, süreç boyunca Türkiye’nin nasıl bir diplomasi trafiği yürüttüğünü anlattım. ABD Başkanı Donald Trump ile kardeş ülkeler Mısır ve Katar liderlerinin müzakerelere verdiği desteğe de dikkati çektim. Bir defa şunu açık ve net söylemek isterim: Türkiye, unutmayın Türkiye’den çok daha büyüktür. Türkiye, 783 bin kilometrekareyle ufku sınırlandırılamayacak bir ülkedir. Türkiye’nin itibarı, gücü, sözünün ağırlığı, ekonomisinin de nüfusunun da topraklarının da çok çok ötesindedir. Türkiye, kendi tabii mecrasından geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor. Nitekim ülkemiz aktif dış politikası, ilkeli duruşu ve diplomatik tecrübesiyle son sürecin lokomotiflerinden biri oldu. Filistinli kardeşlerimiz, özellikle Hamas çok basiretli bir tavırla barışa hazır olduklarını gösterdi. Bölgedeki diğer Müslüman ülkeler de görüşmelere destek oldu. Böylece 2 yıllık zulmün, soykırımın, yıkımın, vahşetin ardından Gazze’de buruk da olsa ilk defa yüzler gülmeye başladı. Şunun altını tekrar önemle çiziyorum, şahsınızda Filistin’i ve Filistinlileri selamlıyorum. Kim ne derse desin, Gazzeli mazlum ve mağdurları sevindiren her çaba, her imza, her adım bizim için de makbuldür.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Gazze enkaz olsa da evim… Filistinliler toprağına dönüyor Haberi görüntüle

BUNDAN GERİYE DÖNÜŞ OLMAMALI

Artık bundan geriye dönüş olmamalıdır. İsrail hükümeti attığı imzanın arkasında durmalıdır. Bölgenin tamamıyla birlikte kendi vatandaşlarının da güvenliğine tehdit oluşturan saldırgan politikalarına tamamen son vermelidir. Gazze’ye insani yardım girişlerinde hiçbir pürüz çıkarılmamalıdır. İki devletli çözüm, bölgemizde kalıcı barışın anahtarı. İki devletin özellikle iki ayrı çözümle Müslüman’ı, Hıristiyan ve Musevi’siyle bölgedeki tüm halklar için en hayırlı yol olduğuna inanıyoruz. Biz dün olduğu gibi yarın da adil barışı savunmaya devam edeceğiz. 2 yıl boyunca çok büyük acılar çeken Filistinli kardeşlerimize tüm gücümüzle sahip çıkacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Milletimiz de bu samimiyetimizi görüyor. Bir avuç müzbin dışında benim milletim gayretlerimizi görüyor. Rabb’im bizi milletimize hizmet yolundan ayırmasın.”

Haberin Devamı

Ayder Yaylası’nda çocuklarla sohbet eden Erdoğan ayrıca sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajla Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutladı.

‘RİZE’Yİ ÖZLEMİŞİM’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere geldiği memleketi Rize’de Ayder Yaylası’nı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Partisinin İl Danışma Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada da son ziyaretinden bu yana sadece 15 ay geçmiş olsa da Rize’yi ve Rizeli hemşehrilerini özlediğini ifade eden Erdoğan, “Dün ve bugün gördüm ki Rizeli uşaklar da bizi özlemiş. Allah muhabbetimizi, kardeşliğimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin” dedi.

Haberin Devamı

‘REİS BİZİ GAZZE’YE GÖTÜR’ DİYEN GENÇLERE: GAZZE’YE ÖNCE BEN GİDECEĞİM SONRA SİZ

- Salondakilerin “Reis bizi Gazze’ye götür” sloganlarına “Gazze’ye önce ben gideceğim sonra siz” yanıtını veren Erdoğan, şunları söyledi: “Gazze’de 2 yıldır süren katliamı ve soykırımı kalıcı biçimde durduracak her projeye desteğimiz tamdır. Türkiye olarak hep şunu söyledik, ‘adil bir barışın kaybedeni olmaz.’ Yapılan anlaşmanın Gazze’de ve diğer Filistin topraklarında kalıcı barışa, huzura ve güvenliğe vesile olmasını canı gönülden arzu ediyoruz. Bu sürece destek veren tüm liderlere teşekkür ediyorum. Türkiye’nin vicdanlı, hakkaniyetli ve ilkeli duruşunu orada da güçlü biçimde temsil eden istihbaratçılarımızı ve diplomatlarımızı tebrik ediyorum.”

Haberin Devamı

EKONOMİ VE TERÖRÜ ÇÖZME GAYRETİNDEYİZ

Ekonomide hayat pahalılığının çözmenin yanı sıra ülkemizi terör belasından kurtarma gayretindeyiz. Enflasyon düşmeye devam ediyor. Şimdi sizlere bir müjde veriyorum: Merkez Bankamızın rezervi 183 milyar dolarla artış trendini sürdürüyor. Müzmin muhalifler korosu Türkiye’nin başarılarına karalar çalıyor. CHP Genel Başkanı, ABD ziyaretiyle ilgili bir sürü yalan savurdu. Kirli siyasete Gazze’yi bile alet etti. Mahcup olan, yalanı elinde patlayan kendisi oldu. Baklava kutularından çıkan Eurolar sonrası kumpas iddiasını ispat edemediği gibi burada da söylediği yalanların altında ezildi. Ana muhalefetin saldırılarının hedefinde sadece biz yokuz, bizimle çay sohbetini paylaşanlar da aynı saldırılara uğruyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Sönmeyen ateş ve su... Horasan Erenleri Cemevi açıldı Haberi görüntüle

BİR FOTOĞRAFA BUNU YAPANLAR...

Meclis açılışı sonrası yaşananları hep beraber takip ettik. Topyekûn bir linç furyası başlattılar. Fotoğraf karesinde olan genel başkanlara ağız dolusu hakaretler savurdular. Son genel seçimlerde beraber miting yaptıkları ittifak ortaklarını bile azgınlıklarıyla çileden çıkardılar. Elimizi vicdanımıza koyup cevap verelim; sadece bir fotoğraf karesinden dolayı ittifak ortağına bunları yapanlar, ellerine güç geçince bu millete ne yapmaz. Bunlara güven olur mu? Bunların sözlerine itibar edilmez. Allah bu milleti CHP zihniyetine bırakmasın diyoruz. Onlar belediyelere çökmüş tufeylilere çalışıyor, biz 86 milyona çalışıyoruz. Onlar siyasi ikballerinin peşinde, biz ülkenin istikbalinin peşindeyiz.”

TERMAL TESİSİ İNCELEDİ

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün memleketi Rize’deki ziyaretileri kapsamında Ayder Yaylası’na gitti. Kahvaltı programına katıldıktan sonra TOKİ’nin yaptırdığı ve annesi Tenzile Erdoğan’ın adının verildiği termal tesiste incelemelerde bulundu.

TÜRKİYE’YE YATIRIM İŞTAHI YÜKSEK

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Rize’de ‘Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması’ programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, artık kendisine güvenen, sözünün ağırlığı olan, savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda dünyaya öncülük eden bir Türkiye gerçeği olduğuna dikkati çeken Erdoğan özetle şunları söyledi:

ENFLASYON TEK HANEYE İNECEK

“Bölgemizde yaşanan çatışmalar, küresel ekonomideki belirsizlik ortamı ve büyük ekonomiler arasında kızışan ticaret savaşları işimizi zorlaştırsa da hedeflerimize ulaşacağımızdan hiçbir şüphe duymuyoruz. Çin ve ABD seyahatlerimiz diğer konuların yanı sıra özellikle ekonomi, ticaret ve yatırım başlıklarında da oldukça verimliydi. Türkiye’ye yönelik yatırım iştahının halen yüksek olduğunu da bizzat görme fırsatı bulduk. İnşallah bunların olumlu yansımalarını yakında müşahede edeceğiz. Enflasyonun önce kontrol altına alınmasını, ardından da düşüş politikasına ve patikasına girmesini sağladık. Bunu kararlılıkla devam ettirerek tek haneli rakamlara indirecek, böylece milletimizin her kesiminin rahat nefes almasını temin edeceğiz.

Türkiye’nin son 23 yılda elde ettiği birçok kazanımın arkasında özel sektör-kamu dayanışmasının çok büyük rolü var. Ağızlarını her açtıklarında yandık-bittik diyerek millete karamsarlık zerk eden felaket tellallarına değil, bu ülkeye, bu devlete güvendiniz. Bu dayanışma sayesinde Türkiye’ye nice başarıları birlikte yaşattık. 36 milyar dolardan aldığımız ihracatı 270 milyar dolar sınırına sizlerle birlikte getirdik. Yıllık 13.2 milyon turist ağırlayan ülkemizi sadece 2025’in ilk altı ayında 26 milyon 390 bin ziyaretçi ağırlayan ülke olarak dünyada dördüncü sıraya sizlerle beraber yükselttik.

POLEMİKLE İŞLER YÜRÜTÜLMEZ

Savunma sanayiinde yüzde 80 olan dış bağımlılığımızı tersine çevirdik. Kendi gemi filomuzu kurarak, yeraltı kaynaklarımızı keşfe başladık. İnsansız hava araçlarında dünyada ilk üç ülkeden biri olduk. Benzer oranları diğer pek çok alanda görmek mümkündür. Bunun bozulmasına fırsat vermeyeceğiz. Ana muhalefetin yaptığı gibi laf cambazlığıyla, polemikle, kavgayla bu işler yürütülmez. Ülke yönetmek çok ciddi bir iştir.”