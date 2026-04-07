Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2026 19:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü. İkili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuların ele aldığı görüşmede, Erdoğan, İran'ın topyekun yıkıma uğratılması hedefiyle hareket edilmesini tasvip etmedikleri gibi İran'ın bölge ülkelerine yönelik tutumunu da doğru bulmadıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabındaki paylaşıma göre, görüşmede, Erdoğan ve Sanchez, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Türkiye ve İspanya'nın savunma başta olmak üzere her alanda sergilediği dayanışmanın, iki ülke halklarınca da memnuniyetle karşılandığını ve ilişkilerin daha ileri taşınmasının hedeflendiğini belirten Erdoğan, İran'ın topyekun yıkıma uğratılması hedefiyle hareket edilmesini tasvip etmedikleri gibi İran'ın kardeş bölge ülkelerine yönelik tutumunu da doğru bulmadıklarını, vicdan sahibi herkesin barışı sahiplenmesi ve diplomasiye odaklanması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de ve diğer yerlerdeki hukuk tanımazlığının önüne geçilmemesi durumunda, bölgenin barışa hasret kalmaya devam edeceğini de kaydetti.

Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için müzakerelerin yeniden canlandırılmasının ve barış odaklı temasları uluslararası camianın daha ciddi şekilde ele almasının mühim olduğunu ifade etti.

