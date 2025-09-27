×
Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Pedro Sanchez#İspanya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 20:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü. Görüşmede Sumud yardım filosu, Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Filistin’de iki devletli çözümün sağlanması için anlamlı adımlar atıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Hükûmetinin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğunu, Netanyahu’nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’deki İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze’ye insani yardımların kesintisiz girişi için gayret göstermeyi sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, Başbakan Sanchez'in Sumud yardım filosu hakkında gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşıladığını ve Türkiye olarak durumu çok yakından takip ettiklerini ifade etti.

