Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekilini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Inmaculada Montalban Huertas'i kabul etti.Kabulde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya da yer aldı. Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği ile görüştü Haberi görüntüle Gözden Kaçmasın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail'in sabotaj girişimlerinden kaçınılması elzem Haberi görüntüle