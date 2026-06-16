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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekilini kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#İspanya Anayasa Mahkemesi#Diplomasi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 15:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Inmaculada Montalban Huertas'i kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Inmaculada Montalban Huertas'i kabul etti.

Kabulde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya da yer aldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekilini kabul etti

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#Recep Tayyip Erdoğan#İspanya Anayasa Mahkemesi#Diplomasi

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