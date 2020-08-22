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Harun UYANIK -  İstanbul DHA
Haber Giriş: 22.08.2020 - 16:55 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Heniyye ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Heniyye ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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