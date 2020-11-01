Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar: "Irkçı terörizm, batı ülkelerinde veba gibi yayılmakta"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Kasım 1995 tarihinde Bosna-Hersek’teki savaşı ve soykırımı sonlandıran, ancak sorunları tam olarak çözemeyen, Dayton görüşmelerinin başlamasının 25. yıldönümü dolayısıyla, Srebrenitsa Anma Merkezi ve Sycamore Vakfı tarafından İletişim Başkanlığı desteğiyle dijital olarak düzenlenen, "Soykırım: Srebrenitsa’dan Alınan Dersler" başlıklı liderler zirvesine bir video mesaj gönderdi.



"FAİLLERİN ÇOĞU HAKETTİKLERİ CEZAYI ALMAMIŞTIR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan videolu mesajında, "25 sene önce Srebrenitsa’da Avrupa’nın göbeğinde yaşanan soykırım aradan geçen çeyrek asra rağmen vahşice katledilen 8 bin 372 Boşnak kardeşimiz yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Bu vesileyle aziz şehitlerimiz rahmetle anıyor, soykırım kurbanlarının kederli ailelerine ve Boşnak halkına taziyelerimi sunuyorum. Soykırımda sevdiklerini kaybedenlerin adalet talepleri maalesef tam olarak yerine getirilmemiş, faillerin çoğu hak ettikleri cezayı almamıştır. Birleşmiş Milletlerin koruması altına sığınan kardeşlerimizi katillerine teslim ederek ölüme gönderenler, sorumluluklarının hesabını vermemiştir. Daha vahimi insanlık özellikle Avrupalı siyasetçi ve basın yayın organları Srebrenitsa soykırımından gereken dersleri çıkarmamıştır." ifadelerine yer verdi.



"IRKÇI TERÖRİZM BİRÇOK BATI ÜLKESİNDE VEBA GİBİ YAYILMAKTA"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye’den Yemen’e, Arakan’dan Yeni Zelanda’ya kadar dünyanın pek çok yerinde şahit olduğumuz olduğumuz katliamlar bunun en ağır örneğidir. Srebrenitsa soykırımını çaresizce izleyen uluslararası kuruluşlar son yıllarda yaşanan bu zulümleri de seyretmişlerdir. İnsan hakları ve demokrasi konusunda dünyaya ders veren ülkelerin, bugün İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığında başı çektiğini görüyoruz. Irkçı terörizm birçok Batı ülkesinde veba gibi yayılmakta kimi zaman devlet başkanlığı seviyesinde himaye görmektedir. Müslümanlara ait ibadethanelere, iş yerlerine, mescitlere, sivil toplum kuruluşlarının binalarına yönelik saldırılar vahim durumlara ulaşmıştır. Avrupalı Müslümanlar sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta, hak ve özgürlükleri ellerinden alınmaktadır. İnsanlığın geleceğini farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşama kültürünü tehdit eden bu yanlış gidişata artık bir dur denilmesi gerekiyor. Holokost felaketi sonrasında nasıl Antisemitizm ile mücadele edilmişse, bugün de İslam düşmanlığıyla aynı şekilde mücadele edilmelidir. Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik sıkıntıların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde demokrasiyi, özgürlükleri, barışı ve adaleti sağlayan herkese, tüm devlet adamlarına önemli görevler düşüyor. Srebrenitsa’da işlenen soykırımın bir daha tekrar etmemesi için gördüğümüz yanlışları cesaretle yönlendirmeli, çözüm yollarını da yine beraberce aramalıyız. Sadece kendimiz ve ülkelerimiz için değil, evlatlarımızın istikbali için de sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Srebrenitsa soykırımının 25. senesinde, Dayton barış anlaşması görüşmelerinin 25.yıldönümünde düzenlenen bu anlamlı zirvenin başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya için uyanış vesilesi olmasını diliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan’ın, “Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler” konulu Liderler Zirvesi'ne gönderdiği video mesaj pic.twitter.com/sqOcHinz6T — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) November 1, 2020