Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irkçı faşizmi kaşıyorlar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Maltepe’de yapımı tamamlanan Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Erdoğan özetle şunları söyledi: “Mensubu olmaktan daima iftihar ettiğim Marmara Üniversitesi’nin benim hayatımda çok müstesna bir yeri var. Bundan 43 yıl önce, 1981 yılında şimdiki ismiyle üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldum. 60’ı aşkın fahri doktora unvanlarından en anlamlısını 2013 yılında üniversitemden aldım.

‘NEFRET DALGASI’

Bugün dünyada 7 milyonu aşkın uluslararası öğrenci mevcut. Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada, Avustralya gibi devletler her yıl yabancı öğrencilerden milyarlarca dolar para kazanıyor. Biz de her yıl binlerce öğrenciyi yurtdışına eğitim için gönderiyoruz. Türkiye’de ise dünyanın 198 farklı ülkesinden yaklaşık 340 bin öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerin yüzde 95’i kendi imkânlarıyla okuyor, yani masraflarının tamamını kendi ceplerinden karşılıyor. Misafir öğrencilerin Türk ekonomisine yıllık katkısı 3 milyar dolar civarında. 2010’ların başında bu rakam yaklaşık 200 milyon dolar seviyesindeydi. Ülkemiz açısından bu tablo eleştirilecek değil tam aksine alkışlanacak, övünülecek bir durumdur. Hükümet olarak nitelikli, öğrenmeye, araştırmaya hevesli, ülkemizi tanımak, Türk kültürünü ve dilini öğrenmek isteyen başarılı öğrencilerin Türk üniversitelerinde okumasını teşvik ediyoruz. Son yıllarda, kökü dışarıda mahfiller tarafından körüklenen ırkçı faşizm ülkemizin bu gayretlerine sekte vurmaya başladı. Siyasette, medyada ve sosyal medyada bu mesele sürekli kaşınıyor. Gönül coğrafyamızdan gelen öğrencilere, turistlere, yatırımcılara karşı tam anlamıyla bir nefret dalgası oluşturulmak isteniyor.

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‘TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI’

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde karşımızdaki aday, 3-5 oy uğruna ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının adeta bayraktarlığını üstlendi. Bırakın sosyal demokrasiyi, temel insani değerlerle bile bağdaşması mümkün olmayan faşizan bir dil kullandı. Muhalefet adayının nefret siyaseti karşısında, yanındaki, yöresindekiler arasında bir vicdan sahibi dahi çıkıp tek bir cümle kuramadı. Türkiye’de ırkçılık adı altında çok açık bir Türk düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı, topyekûn Türkiye düşmanlığı yapılmaktadır. Bunların bir kısmı, özellikle öne çıkan bazı şaibeli isimler, apaçık bir ihanet içinde Türk düşmanlarının değirmenine su taşımaktadır. Allah’ın izniyle gençlerimizin bu tuzağa düşmesine fırsat vermeyeceğiz. Bakınız biz ülke ve millet olarak hiçbir zaman insanları derisinin rengine, yaşadığı yere, konuştuğu dile göre ayırt etmedik, etmeyiz.”

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MARMARA’NIN EN BÜYÜK YERLEŞKESİ

-Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, tören sonrası Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi binasında incelemelerde bulundu. 2019 yılında temeli atılan Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi, çevre dostu ve yenilikçi yapısıyla tam kapasite hizmete açıldı. TOKİ tarafından inşa edilen külliye, modern eğitim olanakları ve sürdürülebilirlik odaklı mimarisiyle dikkat çekiyor. Maltepe’deki bu yeni kampus, daha önce sadece teknoloji ve mühendislik fakültelerini barındırırken, yeni eklemelerle toplamda 7 fakülteye ev sahipliği yapacak şekilde genişletildi. Atatürk Eğitim Fakültesi, Finansal Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi de külliyenin yeni bölümleri arasında yer alıyor.