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Cumhurbaşkanı Erdoğan İran’a hareket etti

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#İran#Ankara Esenboğa Havalimanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran’a hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’a geçekleştireceği resmi ziyaret için, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan hareket etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin davetine icabetle, İran’a gerçekleştireceği resmi ziyaret için saat 18.30 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tahran’a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı. Erdoğan’ın beraberinde İran’a giden kafilede ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer aldı.

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Erdoğan, İran’daki temasları kapsamında Türkiye- İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı’na katılacak. Erdoğan ayrıca, Astana formatında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katılacağı Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı’na iştirak edecek.

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