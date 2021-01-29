Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarif'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı. Görüşme basına kapalı olarak devam ediyor.

Görüşmeden ilk fotoğraf Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.