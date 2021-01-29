Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarif'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı. Görüşme basına kapalı olarak devam ediyor.
Görüşmeden ilk fotoğraf Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle