Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüşmede, Türkiye - İran ikili ilişkileri ile bölgede tırmanan askeri gerilimi ele aldı.

"TÜRKİYE KOLAYLAŞTIRICI ROL ÜSTLENMEYE HAZIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi de bugün kabul edeceğini belirtti.