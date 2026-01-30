×
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mesud Pezeşkiyan#İran
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 12:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüşmede, Türkiye - İran ikili ilişkileri ile bölgede tırmanan askeri gerilimi ele aldı.

"TÜRKİYE KOLAYLAŞTIRICI ROL ÜSTLENMEYE HAZIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi de bugün kabul edeceğini belirtti.

