Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın Fuzuli şehrine gitti. Erdoğan, ziyaret kapsamında "Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu" temasıyla yapılan zirvenin oturumunda hitap etti ardından devlet liderleriyle ikili görüşmelere geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ikili temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü.