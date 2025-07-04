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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İran#Pezeşkiyan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 15:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 17. Zirvesi’ne katılmak üzere bulunduğu Azerbaycan’ın Hankendi kentindeki ikili temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın Fuzuli şehrine gitti. Erdoğan, ziyaret kapsamında "Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu" temasıyla yapılan zirvenin oturumunda hitap etti ardından devlet liderleriyle ikili görüşmelere geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ikili temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İran#Pezeşkiyan

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