Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 17:30

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye ile İran ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran’da yaşanan hadiseleri yakından takip ettiğini, Türkiye’nin İran’ın huzur ve istikrarını önemsediğini, Türkiye’nin İran’a dış müdahale senaryolarına hiçbir zaman olumlu yaklaşmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanımız, sorunların çözülmesinin ve bölgede gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesinin Türkiye'nin de menfaatine olduğunu vurguladı.

