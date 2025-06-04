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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Mesud Pezeşkiyan#İran
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 15:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki süreçte Türkiye ile İran ilişkilerinin kurumsal çerçevesini güçlendirecek adımlar için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Kurban Bayramı’nı da tebrik etti.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Mesud Pezeşkiyan#İran

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