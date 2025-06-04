Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

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İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki süreçte Türkiye ile İran ilişkilerinin kurumsal çerçevesini güçlendirecek adımlar için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Kurban Bayramı’nı da tebrik etti.