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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Faik Zeydan#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 15:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan'ın görüşmesine ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeydan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği bildirildi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Faik Zeydan#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

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