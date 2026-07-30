Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan ile görüştü

HABER MERKEZİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 15:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
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Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan'ın görüşmesine ilişkin X hesabından açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeydan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği bildirildi.